Wiesberger Siebenter der Links Championship

Premierenerfolg für den Engländer Tyrrell Hatton

St. Andrews – Golfprofi Bernd Wiesberger hat die Links Championship in Schottland auf Rang sieben abgeschlossen. Der seit Samstag 31-jährige Burgenländer spielte auf dem "Old Course" in St. Andrews eine gute 67er-Schlussrunde von fünf unter Par, mit der er sich noch um neun Positionen verbesserte.

Der Oberwarter landete damit beim mit 4,5 Millionen Euro dotierten Top-Event der European Tour wie im Vorjahr, als er Vierter war, wieder im Spitzenfeld. Wiesberger war als 90. sehr schlecht gestartet, ließ danach aber drei starke Runden folgen.

Der Sieg ging zehn Schläge vor Wiesberger an den Engländer Tyrrell Hatton. Der 24-jährige Überraschungsmann behauptete sich jeweils vier Schläge vor dem Südafrikaner Richard Sterne und seinem Landsmann Ross Fisher. Hatton kassiert für seinen ersten Sieg auf der Tour mehr als 700.000 Euro. (APA; 9.10.2016)

Golf-Ergebnisse Links Championship in Schottland (4,5 Mio. Euro): 1. Tyrrell Hatton (ENG) 265 Schläge – 2. Richard Sterne (RSA) und Ross Fisher (ENG) je 269 – 4. Joakim Lagergren (SWE) 271 – 5. Marc Warren (SCO) 272 – 6. Martin Kaymer (GER) 273 – 7. Bernd Wiesberger (AUT) 275