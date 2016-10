"Im Zentrum" zu: Wer fürchtet sich vor CETA?

Gäste bei Ingrid Thurnher sind Parteienvertreter und Wirtschaftsexperten

Wien – Das Handelsabkommen CETA der EU mit Kanada scheint in der Zielgeraden, es scheidet aber nach wie vor die Geister. Bundeskanzler Christian Kern will den Text jetzt einmal genau auf Rechtsverbindlichkeit hin analysieren. Die Kritiker sehen die brisanten Punkte nicht entschärft. Auch in der SPÖ formiert sich weiter Widerstand gegen den Pakt.

Wird er trotzdem beschlossen? Was steht überhaupt in dem 1600 Seiten dicken Handelsvertrag? Und ist CETA nicht TTIP durch die Hintertür?

Darüber diskutieren am Sonntag um 22 Uhr bei Ingrid Thurnher:

Christoph Matznetter, Wirtschaftssprecher, SPÖ

Werner Amon, Generalsekretär, ÖVP

Harald Vilimsky, EU-Abgeordneter, FPÖ

Michel Reimon, EU-Abgeordneter, Die Grünen

Elisabeth Christen, Außenhandelsexpertin, WIFO

, Außenhandelsexpertin, WIFO Martin Kocher, Direktor Institut für Höhere Studien, IHS

