Mögliche Wege, um Trump als Kandidaten noch zu verhindern

Neuer Kandidat nur im Fall von Tod, Rücktritt oder "Sonstigem"

Washington/Wien – Nach dem Skandal rund um die sexistischen und vulgären Äußerungen Donald Trumps fordern immer mehr prominente US-Republikaner seinen Rücktritt. Um ihn zu ersetzen, wäre eigentlich auch genau dies notwendig: Trump selbst müsste als Kandidat zurücktreten, damit jemand anderer nominiert werden könnte. Offiziell müsste dann erneut ein Parteitag mit allen 2472 republikanischen Delegierten einberufen werden, um abzustimmen. Da dies knapp einen Monat vor der Wahl aber kaum möglich sein wird, würde sich wohl das Bundeskomitee aus 168 Mitgliedern auf einen neuen Kandidaten verständigen müssen. Trump hat allerdings bereits erklärt, es gebe "null Chancen", dass er aufgebe.

Regel neun der republikanischen Parteigrundsätze besagt, dass das Bundeskomitee einen Kandidaten nur im Falle von Tod, Rücktritt oder "Sonstigem" neu nominieren darf. "Sonstiges" gilt dabei für schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen, nun werden aber Stimmen laut, die Definition zu erweitern – etwa um die Aneignung von Positionen, die den Parteiprinzipien grundlegend widersprechen. Oder man verändert Regel neun insgesamt und gibt dem Bundeskomitee mehr Befugnisse für eine Absetzung. Eine Änderung würde allerdings erst 30 Tage nach dem Beschluss in Kraft treten. Gewählt wird aber bereits am Dienstag in vier Wochen. (maa, 9.10.2016)