Euphorie über neu designtes Microsoft Paint für Windows 10

Nutzer können künftig 3D-Objekte erstellen , App ist optimiert für Stylus-Nutzung

Microsoft arbeitet offenbar mit Hochdruck an einem komplett neu designten "Microsoft Paint". Das Programm ist seit Jahrzehnten fixer Bestandteil von Windows, wurde in den vergangenen Jahren aber nur minimal verbessert. Bald soll allerdings ein komplett überarbeitetes Paint erscheinen, das unter anderem die Kreation von 3D-Objekten erlaubt. Im Netz sind nun zwei erste Werbevideos für Paint aufgetaucht.

tom warren

Wie im Trailer gut zu sehen ist, ist Paint auch für die Nutzung eines Stylus, etwa am Surface-Tablet, zugeschnitten worden. Die Möglichkeit, 3D-Objekte zu zeichnen, deutet hingegen auf eine Optimierung für die HoloLens, Microsofts Augmented Reality-Brille, hin. Neuigkeiten zu den beiden Produkten könnte es Ende Oktober geben – Microsoft hält am 26.10. einen großen Event ab.

Trailer geleakt



Dann könnte auch das neue Paint offiziell enthüllt werden. Die zwei Trailer dürften nämlich nicht von Microsoft selbst veröffentlicht worden sein. Der Windows-Hersteller tüftelt übrigens auch an einem neuen Feature, dass den Input von 3D-Objekten erlaubt, die zuvor von anderen Usern kreiert und geteilt wurden.

drwindows.de

Die ersten Reaktionen von Nutzern deuten darauf hin, dass Microsoft mit Paint in die richtige Richtung geht. Allerdings gibt es natürlich auch Stimmen, die dem alten Paint nachweinen – das war immerhin fixer Bestandteil alter Windows-Versionen; Nutzer haben sich an dessen simples Design gewöhnt. Was passieren kann, wenn traditionelle Windows-Bestandteile verändert oder entfernt werden, hat Microsoft nicht zuletzt mit dem Spiel "Solitaire" erfahren – das wurde nach Kundenprotesten nun wieder in einer Originalversion zu Windows 10 hinzugefügt. (red, 10.10.2016)