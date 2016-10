Zwei Tote nach Anschlag in Jerusalem

Polizist und Passantin erliegen lebensgefährlichen Verletzungen – Zwei weitere Personen im Spital

Jerusalem – Nach dem Anschlag in Ostjerusalem sind am Sonntag zwei Menschen ihren Schussverletzungen erlegen. Dies teilte das Spital mit, in das die beiden eingeliefert worden waren. Ein Palästinenser hatte bei einer Straßenbahnstation aus seinem Auto auf Passanten geschossen und dabei acht Menschen verletzt. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd wurde er von der Polizei getötet.

Zunächst hatte es geheißen, ein Polizist und eine Passantin seien lebensgefährlich verletzt worden. Laut einem Bericht der Tageszeitung "Haaretz" erlagen der 30-jährige Beamte und die 60-jährige Frau ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. Zwei weitere Verletzte seien ins Spital gebracht worden, hieß es. (APA/AFP, 9.10.2016)