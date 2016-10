Wiesberger bei Links Championship weiter 12.

69er-Rundefür den Burgenländer – Sonntag wieder am "Old Course" um Entscheidung – Engländer Hatton glänzte mit 62er-Runde und führt vor Schlusstag

St. Andrews – Bernd Wiesberger ist bei der Dunhill Links Championship in Schottland auch vor dem Schlusstag Zwölfter. Der Österreicher spielte am Samstag an seinem 31. Geburtstag in St. Andrews eine 69 und hielt bei gesamt acht unter Par seine Platzierung. Damit hat der Vorjahres-Vierte erneut gute Chancen auf einen Top-Platz. In Führung liegt nach einer 62er-Sensationsrunde der Engländer Tyrrell Hatton (-17).

Laut dem speziellen Format dieses ProAm-Turniers erfolgte erst nach dem dritten Tag der Cut, nachdem alle Spieler Runden auf den drei Kursen Carnoustie, Kingsbarns und den Old Course absolviert haben. Um die Entscheidung dieses mit 5 Mio. Dollar dotierten Top-Events der European Tour geht es am Sonntag wieder auf dem "Old Course" in St. Andrews. (APA, 8.10.2016)