Gewinne für liberalpopulistische Partei Ano in Tschechien

Die Partei von Finanzminister Andrej Babiš dürfte als Siegerin aus den tschechischen Regional- und Teilsenatswahlen hervorgehen

Bei den Regional- und Teilsenatswahlen, die am Freitag und Samstag in Tschechien abgehalten wurden, zeichnet sich ein Triumph für die liberalpopulistische Partei Ano des Finanzministers und Milliardärs Andrej Babiš ab. Nach Auszählung von 95 Prozent der Stimmen lag Ano in neun von 13 Kreisen, in denen die Regionalparlamente gewählt wurden, vorne. Die Sozialdemokraten (ČSSD) dürften die Mehrheit in zwei Kreisen erlangt haben, die Christdemokraten (KDU-ČSL) in einem. In einem Kreis führte eine rein regionale Liste.

Vorläufigen Ergebnissen zufolge dominiert Ano auch die Senatswahl und kann bei weitem am meisten Kandidaten in die Stichwahlen in einer Woche schicken – konkret für 19 der 27 neu zu vergebenden Sitze. Die stärkste Regierungspartei, die sozialdemokratische ČSSD, verzeichnet herbe Verluste. Die Wahllokale schlossen um 14.00 Uhr, Endergebnisse werden erst am Abend vorliegen. Mit etwas mehr als 34 Prozent Wahlbeteiligung war das Interesse an dem Urnengang äußerst bescheiden.

Bedeutung für ganz Tschechien

Dabei haben beide Wahlen durchaus Bedeutung für das gesamt Land. Bei den Regionalwahlen wurden in 13 der insgesamt 14 Kreise neue Regionalparlamente gewählt, die in der politischen Struktur Tschechiens etwa den österreichischen Landtagen entsprechen. Nur die Hauptstadt Prag wählt traditionell an einem anderen Termin: Sie ist Stadt und Kreis zugleich, die Abgeordneten im Prager Rathaus wurden vor zwei Jahren in Kommunalwahlen bestimmt.

Am meisten hatte bei den Regionalwahlen der sozialdemokratische Premierminister Bohuslav Sobotka zu verlieren, obwohl er selbst gar nicht antrat. Innerhalb seiner ČSSD steht Sobotka nämlich unter Druck – nicht zuletzt deshalb, weil die Partei in Umfragen zuletzt an Beliebtheit eingebüßt hat und deutlich hinter Ano lag. Eine Bestätigung dieses Trends in den Regionalwahlen dürfte den parteiinternen Gegnern Sobotkas Auftrieb geben. Die ČSSD musste immerhin die Führungsrolle in 11 der 13 Kreise verteidigen – ein Ziel, das selbst für die größten Optimisten in der Partei unerreichbar schien.

Ringen um Mehrheit im Oberhaus

Bei den Teilsenatswahlen wiederum wurden 27 der insgesamt 81 Sitze im Oberhaus des Parlaments neu vergeben. Alle zwei Jahre wird ein Drittel der Senatoren für sechs Jahre gewählt. Der Senat löst sich also – im Unterschied zum Abgeordnetenhaus – nie auf und garantiert somit die kontinuierliche Funktionstüchtigkeit zumindest einer der beiden Parlamentskammern.

Wenn der Senat einen Gesetzesbeschluss des Abgeordnetenhauses ablehnt, kann er zwar mit absoluter Mehrheit aller Abgeordneten wieder überstimmt werden, dennoch spielt er, vor allem bei knappen Entscheidungen, eine mehr als nur symbolische Rolle im Legislativprozess. Die Kandidaten werden direkt gewählt, die Stichwahlen finden in einer Woche statt.

Antiislamischer Insektenforscher

Bei der aktuellen Senatswahl ging es vor allem darum, ob die Regierungskoalition aus ČSSD, Ano und der christdemokratischen KDU-ČSL die Mehrheit behält – oder ob künftig andere Mehrheitsverhältnisse dem Kabinett Sobotkas das Leben schwer machen können.

Mit Spannung wurde außerdem das Abschneiden von Martin Konvička erwartet, dem Gründer des "Blocks gegen den Islam", der mittlerweile durch die "Initiative Martin Konvička" ersetzt wurde. Der Insektenforscher Konvička ist durch seine radikale Ablehnung jeglicher muslimischer Zuwanderung bekannt geworden und bewarb sich im südböhmischen Tábor um einen Senatssitz. In die Stichwahl schaffte er es aber nicht.

Wahlkampfthema Migration

Obwohl es in Tschechien nur wenige Flüchtlinge gibt, war die Migration auch hier ein wichtiges Wahlkampfthema. Verpflichtende Quoten zur Verteilung von Flüchtlingen lehnen so gut wie alle Parteien ab. Premier Sobotka, der sich dennoch für gesamteuropäische Lösungen stark macht, steht jedoch in krassem Gegensatz zu Präsident Miloš Zeman, der in der Bevölkerung viele Anhänger hat und einen radikalen Abschottungskurs vertritt. (Gerald Schubert, 8.10.2016)