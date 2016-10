Three Lions: Debüt für Southgate – DFB: Löw auf Rekordjagd

Englands Interimstrainer stärkte Kapitän Rooney vor dem Spiel gegen Malta den Rücken – DFB-Trainer könnte Herbergers Siegrekord einstellen

Hamburg/London – Im Vergleich zu Vorgänger Sam Allardyce ist Gareth Southgate die Bescheidenheit in Person. Der 46-Jährige wurde für seine ruhige Art mitunter belächelt. Doch kurz vor seinem Debüt als Interimstrainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Malta am Samstag mehren sich seine Befürworter.

Es könnte daran liegen, dass Southgates zurückhaltende Art nach dem unrühmlichen Abgang des breitspurigen Allardyce als geradezu wohltuend empfunden wird. Southgate ist einer, der gelernt hat, mit Rückschlägen zu leben und sich Erfolge hart zu erarbeiten. Er hat nun die Chance, seinen Namen mit einer Erfolgsgeschichte zu verknüpfen. Die Voraussetzungen dafür scheinen nicht schlecht.

Als Trainer der englischen U21 hat der selbst auf über 50 Teameinsätze zurückblickende Ex-Internationale bereits mit vielen Spielern zusammengearbeitet, die in den kommenden Jahren in die erste Mannschaft aufrücken könnten. Der in Watford geborene Southgate gilt zudem als diszipliniert und fordernd. Und dem ehemaligen Verteidiger wird zugetraut, dass er die zuletzt so desolate Three-Lions-Abwehr wieder stabilisiert. Selbst gab er an, die Aufgabe im Gegensatz zu seinem ersten Trainerjob bei Middlesbrough (2006-2009) ruhiger angegangen zu sein: "Ich kann es deshalb umso mehr genießen."

Rooney gesetzt

Seinem Kapitän stärkte er den Rücken. Wayne Rooney (30) ist trotz wachsender Kritik über schwache Leistungen bei Manchester United als Spielführer gesetzt. "Es gab eine Menge Gerede, ob ich Kapitän sein werde oder nicht. Deshalb war es gut, dass Gareth einen Deckel drauf gemacht hat", sagte Rooney zu Reportern. Für den Neo-Teamchef hatte er nur Lob über: "Er hat bereits mit vielen Spielern zusammengearbeitet und nun die Möglichkeit, sich auf A-Niveau zu beweisen."

Sollte er Erfolg haben, erscheint es nicht unrealistisch, dass Southgate auch länger als nur für vier Spiele bei den "Three Lions" auf der Trainerbank sitzt. Vorerst zählt jedoch der gelungene Start. Malta kommt im Wembley-Stadion gerade recht, Dienstag wartet in Ljubljana dann Slowenien als Gegner. Zum Auftakt hatte England noch unter Allardyce das schwere Auswärtsspiel in der Slowakei für sich entschieden.

140. Länderspiel für Löw als Bundestrainer

In Hamburg bestreitet indes Joachim Löw gegen Tschechien sein 140. Länderspiel als deutscher Bundestrainer. Damit übertrifft der 56-Jährige Helmut Schön. Nur Sepp Herberger, der Weltmeistercoach von 1954, hat das DFB-Team in mehr Partien (167) betreut. Herbergers Bestmarke von 94 Siegen könnte Löw bereits aktuell mit Erfolgen gegen Tschechien sowie am kommenden Dienstag in Hannover gegen Nordirland einstellen.



Gegen die Tschechen geht Löw zuversichtlich in die Partie. "Ich gehe davon aus, dass wir die drei Punkte einfahren", sagte er. Das sei auch gegen Nordirland das Ziel. Dann würde der Weltmeister nach dem 3:0 in Norwegen zum Auftakt bei neun Zählern halten. Tschechien und Nordirland trennten sich zum Quali-Start mit einem 1:1. Mit großem Interesse wird wieder verfolgt, welche Option Löw nach dem Ausfall von Mittelstürmer Mario Gomez im Angriff aufbietet. Der ehemalige Torjäger und nunmehrige Teammanager Oliver Bierhoff forderte Abgebrühtheit: "Es ist wichtig, dass man das große Potenzial nicht leichtfertig verschenkt." (APA/dpa, 8.10.2016)

Samstag:

Gruppe C

Aserbaidschan – Norwegen (18.00 Uhr)

Nordirland – San Marino

Deutschland – Tschechien (beide 20.45 Uhr)

Gruppe E

Montenegro – Kasachstan

Armenien – Rumänien (beide 18.00 Uhr)

Polen – Dänemark (20.45 Uhr)

Gruppe F

England – Malta (18.00 Uhr)

Schottland – Litauen

Slowenien – Slowakei (beide 20.45 Uhr)