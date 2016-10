Polizei riegelt Wohngebiet in Chemnitz ab

Sperrungen und Evakuierungen wegen "Verdachts der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags"

Chemnitz/Wien – In der deutschen Stadt Chemnitz (Sachsen) kommt es am frühen Samstagnachmittag zu einem offenbar größeren Polizeieinsatz. Wegen einer "statischen Gefährdungslange" seien "größere Sperrungen und Evakuierungsmaßnahmen" notwendig, gibt die Polizei Sachsen auf Twitter bekannt. Die Polizei ruft die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden und innerhalb des abgesperrten Bereichs in den Wohnungen zu bleiben.

(2/3) Die zu hörende Explosion war eine Zugriffsmaßnahme der Polizei. Eine relevante Person konnte nicht angetroffen werden. #c0810 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) October 8, 2016

Wegen des Verdachts auf "Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags" käme es zum Großeinsatz, berichtet die Polizei weiter. Nach einer "Zugriffsmaßnahme der Polizei", bei der es offenbar zu einer Explosion kam, konnte eine "relevante Person" konnte aber nicht angetroffen werden. (red, 8.10.2016)