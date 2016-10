Verlag stellt ungarische Traditionszeitung "Nepszabadsag" ein

Mitarbeiter sprechen von "Putsch". Das Blatt hatte zuletzt kritisch über den Kabinettschef von Premier Viktor Orban berichtet

Budapest – Die Tageszeitung "Nepszsabadsag" (wörtlich Volksfreiheit) verschwindet ab Samstag vom ungarischen Zeitungsmarkt. Zugleich geht auch deren Internetportal nol.hu offline. Das entschied der Verlag Mediaworks laut einer Aussendung. Ein neuer Generaldirektor wurde ernannt, die Mitarbeiter der Redaktion gekündigt. Sie sprechen von einem "Putsch", denn sie hätten von der Sache nur aus den Medien erfahren.

Der Verlag begründet die Maßnahme mit der Suche nach einem neuen Konzept und der massiven Verringerung der Auflage in den vergangenen zehn Jahren um 74 Prozent und damit um 100.000 Exemplare. Das Blatt hätte seit 2007 Verluste in Höhe von fünf Milliarden Forint (16,45 Millionen Euro) eingefahren. Laut Aussendung von Mediaworks hatte der Wiener Finanzinvestor Vienna Capital Partners (VCP) im Jänner 2014 ein bedeutendes Medien-Portfolio von Ringier und Axel Springer erworben, zu dem auch das Blatt "Nepszsabadsag" gehörte.

"Der Pressefreiheit an die Gurgel gegangen"

"Nepszsbadsag" war das größte politische Blatt in Ungarn. Im Sommer schloss das der Regierungspartei Fidesz-MPSZ nahestehende Unternehmen "Duna-Aszfalt" einen Vertrag über den Kauf des Verlages Mediaworks ab, der auch "Nepszabadsag" herausgab. Es sei "Nepszabadsag" gewesen, so "Klubradio", die in den vergangenen Wochen über "undurchsichtige Angelegenheiten" von Antal Rogan, Kabinettschefs von Premier Viktor Orban, sowie des ungarischen Notenbankchefs, György Matolcsy, berichtete. Die entlassenen Mitarbeiter kündigen eine Demonstration an und erklärten: "Da wurde der Pressefreiheit an die Gurgel gegangen".

"Nepszabadsag" wurde erstmals im Jahr 1956 herausgegeben. Bis zur Wende war das Blatt die Stimme der Kommunistischen Partei. Es galt später als unabhängig und überparteilich und stand in seinen Inhalten den sozialliberalen Parteien näher als der rechtskonservativen Partei Fidesz-MPSZ. (APA, 8.10.2016)