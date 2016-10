FPÖ-Chef Strache hat wieder geheiratet

Hochzeit mit Philippa Beck fand Freitag in der Wachau statt

Wien – FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache (47) hat wieder geheiratet. Nach einem Bericht der Tageszeitung "Österreich" heiratete Strache seine Freundin Philippa Beck. Die standesamtliche Hochzeit fand demnach am Freitag in der Wachau statt. Strache trug dabei laut im Internet kursierenden Fotos Trachtensakko und Lederhose, die Braut ein traditionelles weißes Hochzeitskleid mit weißer Spitze und Blumenkranz im Haar. Neben der standesamtlichen ist offenbar auch noch eine kirchliche Trauung geplant. "Die kirchliche Hochzeit findet nächsten Sommer, im Juni oder im Juli, statt", wird Beck dazu in "Österreich" zitiert.

Beck gewann 2007 den "Madonna-Modelcontest" und moderierte in der Folge eine Wettershow des "Österreich"-Online-Portals oe24.at. Zwischenzeitlich war sie auch als Pressebeauftragte für das Team Stronach tätig. Mit FPÖ-Chef Strache ist Beck seit dem Vorjahr liiert, im Jänner 2016 erfolgte beim Jägerball der erste offizielle Auftritt. "Wir kennen uns schon viele Jahre, waren aber nur befreundet. Vor ein paar Monaten wurde dann aus unserer Freundschaft Liebe", erklärte die etwa 20 Jahre jüngere Beck rund um den gemeinsamen Auftritt. FPÖ-Chef Strache war in der Vergangenheit bereits verheiratet.

Als Straches Trauzeuge soll der oberösterreichische Unternehmer und Wärmepumpen-Erzeuger Karl Ochsner fungiert haben. Unter den Gästen wurden auch FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer und der Wiener Vizebürgermeister Johann Gudenus gesehen. (APA, 08.10.2016)