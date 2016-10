Poleposition für Nico Rosberg in Suzuka

Deutscher im Duell mit Hamilton um 13 Tausendstel-Sekunden schneller – Räikkönen vor Vettel Dritter

Suzuka – Der Deutsche Nico Rosberg hat am Samstag im Qualifying für den Grand Prix von Japan die Bestzeit erzielt. Der WM-Spitzenreiter war in 1:30,647 Minuten um 13 Tausendstel-Sekunden schneller als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton und startet damit am Sonntag (07.00 Uhr MESZ/ORF eins, RTL und Sky) zum dritten Mal nach 2014 und 2015 von der Poleposition.

Hinter dem englischen WM-Titelverteidiger reihten sich die beiden Ferraris von Kimi Räikkönen (FIN) und Sebastian Vettel (GER) ein. Der Deutsche wird jedoch als Strafe für die Auslösung eines Unfalls in Malaysia in der Startaufstellung drei Plätze nach hinten gereiht, wodurch die Red-Bull-Piloten Max Verstappen (NED) und Daniel Ricciardo (AUS) auf die Ränge vier und fünf nach vorne rutschen.

Vor dem 17. der 21 Saisonrennen führt Rosberg die Gesamtwertung mit 23 Punkten Vorsprung auf Hamilton an. Mercedes kann sich auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Suzuka vorzeitig zum dritten Mal in Serie die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft sichern. (red, 8.10.2016)