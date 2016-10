Obama gab schon seine Stimme ab

Präsident wählte bei Besuch in Chicago

Chicago – US-Präsident Barack Obama hat am Freitag bereits seine Stimme für die Wahl seines Nachfolgers abgegeben. In Chicago besuchte er ein Wahllokal, um den Aufruf der Demokraten an die Wähler, frühzeitig die Stimme abzugeben, zu unterstützen.

Bei dem unangekündigten Besuch war der Präsident zu sehen, wie er hinter einer Wahlmaschine stand und seine Wahl traf. Die Frage, wem er seine Stimme gegeben habe, quittierte er mit einem Grinsen.

Die Präsidentschaftswahl findet am 8. November statt. In Illinois kann bereits seit 29. September gewählt werden. (red, 7.10.2016)