ÖSV-Stars in neuem Outfit

Salzburg – Österreichs Skistars Marcel Hirscher, Anna Veith und Co. präsentierten am Freitag im Einkaufszentrum Europark in Salzburg das Outfit für die kommende WM-Saison.

Die Topstars des ÖSV bildeten den Auftakt zur großen Einkleidung am Samstag in Innsbruck. Rund 370 Athletinnen und Athleten aus der Nationalmannschaft sowie der Kader A bis C werden mit Material von 13 Bekleidungsfirmen und 33 Ausrüstern ausgestattet.

Traditionell wurde auch zum bereits 37. Mal die "Goldene Teekanne 2015/16" vergeben. Und als Österreichs beliebteste Wintersportler gingen wie im Vorjahr Hirscher (Ski alpin Herren), Veith (Ski alpin Damen) und Schlierenzauer (Ski nordisch) hervor. Die Tatsache, dass Veith wegen einer Verletzung für die gesamte Saison ausgefallen war, und Schlierenzauer seine Saison im Jänner abgebrochen hatte, änderte nichts an deren Beliebtheitsgrad. (APA, 7.10.2016)