TV- und Radiotipps für Montag, 9. Oktober

Tödlicher Plan mit Jean Gabin, "Thema" über Zika-Virus, Schule fürs Leben und Trachten, Kanzler im ATV-"Klartext", "Kulturmontag" mit Literaturmagaizin "Lesart"

18.30 MAGAZIN

Nano Themen des Wissenschaftsmagazins: 1) LSD-Therapie: Beispiel eines sinnvollen Einsatzes einer verteufelten Droge. 2) Böse und gute Drogen – eine Zeitreise durch die Imagegeschichte von Nikotin und Alkohol. 3) Mit der Gondel ins Büro? Nahverkehr in der Luft. Bis 19.00, 3sat

20.15 MORDPLAN

Der Engel, der ein Teufel war (Voici le temps des assasins, F 1956, Julien Duvivier) Einer der finstersten französischen Films noirs: Ein gutmütiger Restaurantbesitzer und sein Adoptivsohn sind das Ziel eines zynischen Mordplans, den die drogensüchtige Ehefrau und deren Tochter geplant haben. Nach einem monströsen Finale, in dem die Tochter von einem Hund zerfleischt wird und auch der Sohn sein Leben lassen muss, sehen wir die Mutter im Drogenrausch verkommen und den Vater (Jean Gabin) zwar mit dem Leben davonkommen, aber ohne aussichtsreiche Zukunft im sinistren Grau von Paris. Bis 22.05, Arte

21.00 TALK

Hart, aber fair: Einheit? Sie pfeifen drauf! Was ist da los, Brüder und Schwestern? Gäste von Frank Plasberg: Matthias Platzeck (SPD), André Poggenburg (AfD), Iris Gleicke (SPD), Armin Laschet (CDU) und Michael Jürgs (Journalist. Bis 22.15, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema mit Christoph Feurstein: 1) Zika-Virus in Österreich – ungeborenes Baby in Gefahr. 2) Schule fürs Leben – das Thema-Experiment bewegt. 3) Tracht – Zwischen Kommerz und Tradition. Bis 22.00, ORF 2

22.15 HAUE

James Bond 007 – Golden Eye (USA 1995, Martin Campbell) Pierce Brosnan, damals noch hoffnungsvoller Erbe einer großen Tradition, schlägt sich als 007 wacker. Bis 0.15, ZDF

22.25 DOKUMENTATION

Bundespräsident: Blamiert, beschädigt? Das unmoderierte Duell der Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen sorgte im Mai für Gesprächsstoff. Experten und Politiker analysieren. Bis 23.25, ATV

22.25 DOKUMENTARFILM

Citizenfour – Der Fall Edward Snowden Oscar-gekrönte Dokumentarfilmperle über die Flucht Edward Snowdens. Die Filmemacherin Laura Poitras begleitet den Weg des Whistleblowers vom Hotelzimmer in den USA bis zum Asyl in Moskau. Was wir über die Abhörmethoden der NSA erfahren, ist beängstigend. Bis 0.10, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen, präsentiert von Clarissa Stadler: 1) Baustelle Karlsplatz: Rettet die Karlskirche! 2) Papa, was ist ein Terrorist? Der Autor Tahar Ben Jelloun mit einem neuen Erklärstück für seine Tochter. 3) Gegen Wahlen – Warum Abstimmen nicht demokratisch ist. 4) Hongkong übt die Demokratie: Jahrestag Umbrella-Revolution. 5) Les.art: Christian Ankowitsch begrüßt Gäste im Li: die Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff und den Journalisten, Historiker und Autor Philipp Blom. Bis 0.00, ORF 2

22.45 REPORTAGE

Putins leere Kassen Kurz vor den russischen Parlamentswahlen (18. September) zeigt Moskau-Korrespondent Udo Lielischkies ein Land, dessen Führung die Zentralregierung in Moskau in wichtigen Bereichen zu entgleiten droht. Bis 23.30, ARD

23.25 GESPRÄCH

Klartext: Der Kanzler ATV-Interviewer Martin Thür stellt zum Auftakt von neuen Folgen Christian Kern Fragen. Bis 22.55, ATV

23.40 GESPRÄCH

Gültige Stimme Roland Düringer trifft zum freundschaftlichen Verhör Marianne Mendt, Schauspielerin und Austropopperin der ersten Stunde. Bis 0.20, Puls 4

0.00 UHU

Der Schrei der Eule (Cry of the Owl, GB/D/F/CDN 2009, Jamie Thraves) Robert (Paddy Considine) geht die hübsche Jenny (Julia Stiles) nicht mehr aus dem Kopf. Immer wieder schleicht er zu ihrem abgelegenen Haus. Eines Abends entdeckt Jenny ihren Stalker. Anstatt die Polizei zu rufen, bittet sie ihn herein. Der Film begeistert mit einer unerwarteten Storyline. Bis 1.35, HR

0.10 DOKUMENTATION

Verlorene Söhne: IS-Terror in deutschen Familien Die Geschichte von Dominic S., der zum Islam konvertierte und acht Jahre in der extremen Salafistenszene verbrachte, und die von Joachim G., dessen Söhne Fabian und Manuel im Oktober 2014 an der syrischen IS-Front verschwanden. Bis 0.40, 3sat

0.30 MAGAZIN

10 vor 11: Wurzeln von Musik und Emotion Wie reagieren Menschen in Afrika und Kanada, wenn sie die Musik des jeweils anderen hören? Der Musikwissenschafter Hauke Egermann referiert in Alexander Kluges Wissensmagazin erstaunliche wissenschaftliche Erkenntnisse. Bis 0.55, RTL