Tiger Woods kurz vor seinem Comeback

Erstes Turnier für den US-Golfer seit mehr als einem Jahr

Los Angeles – Tiger Woods wird nach langer Verletzungspause in der kommenden Woche auf die US-PGA-Tour zurückkehren. Der Gewinner von 14 Golf-Major-Turnieren kündigte laut der PGA Tour sein Antreten beim Turnier in Napa (Kalifornien) ab 13. Oktober an. Der 40-jährige Woods war länger als ein Jahr als Folge von Rückenoperationen außer Gefecht gewesen.

Das Wyndham Championship im August 2015 war das bisher letzte Turnier von Woods. Das Safeway Open in Napa ist der erste Bewerb der Tour 2016/17. (APA, 7.10.2016)