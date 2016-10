TV- und Radiotipps für Samstag, 8. Oktober

Pariser Kitsch, Raumfahrt-Doku und King-Horror

14.15 FRANCE

So ist Paris (Paris, F 2008, Cédric Klapisch) Im Zentrum des Episodenfilms steht der Tänzer Pierre, der vom Balkon aus das Leben seiner Mitmenschen beobachtet. Paris ist dabei zur Abwechslung einmal nicht Savoir-vivre auf den Champs-Élysées, sondern bevölkert von Menschen in prekären Umständen. So etwas gelingt nur dem französischen Kino: ein Film, pappig-süß und verkitscht, der trotzdem das Herz erwärmt. Vive la France!

Bis 16.15, WDR



17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen bei Peter Resetarits mit Volksanwältin Gertrude Brinek: 1) Ein Baum fällt aufs Auto einer Klosterneuburgerin. Sie will Schadenersatz von der Stadt, die sieht die mit der Baumkontrolle beauftragte Firma in der Pflicht – doch deren Versicherung will nicht zahlen. 2) Selbstschussapparate in Weingärten sollen Stare fernhalten – doch sie vertreiben auch die Nachbarn, die unter dem Lärm leiden. 3) Drei Lehrerinnen wurden entlassen, weil sie Volksschulkinder über einen geschlossenen Bahnübergang gelotst hatten. Eine von ihnen klagt deswegen nun den Wiener Stadtschulrat.

Bis 18.20, ORF 2

20.15 DOKU

Hanna Reitsch – Hitlers Fliegerin Hanna Reitsch war eine der bekanntesten und erfolgreichsten Fliegerinnen im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Der Film konzentriert sich auf die zentralen Ereignisse ihres Lebens in der Zeit des Nationalsozialismus, die ihr – als nützliches Idol der Nazis – eine außergewöhnliche Laufbahn ermöglichte.

Bis 21.10, ORF 3

21.40 DOKUMENTATION

Mission Rosetta Im November 2014 landete Philae, die Tochtersonde des Orbiters Rosetta, auf dem Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko in 500 Millionen Kilometer Entfernung von der Erde und schrieb damit Raumfahrtgeschichte. Die Dokumentation begleitet die hunderten Wissenschafter und Ingenieure, die in 20-jähriger Arbeit diese Meisterleistung vollbrachten, kurz vor dem Höhepunkt der Mission.

Bis 22.35, Arte

22.00 PSYCHOTHRILLER

Misery (USA 1990, Rob Reiner) Schmuddelmystery-Autor Paul Sheldon (James Caan) wird nach einem Autounfall von Hardcore-Fan Annie (Kathy Bates) aufgenommen und zuerst gesundgepflegt, dann für den ungemochten Romanschluss gefoltert. Thrillerkammerspiel nach Stephen Kings Sie.

Bis 23.40, ZDF neo



23.00 GESPRÄCH

Denk mit Kultur Liedermacher Ernst Molden trifft Moderatorin und Kabarettistin Verena Scheitz und spricht mit ihr über selbstgeschriebene Weihnachtslieder und Dackel. Anschließend: Coverversionen ihrer Lieblingslieder. Molden spieltSchwoazzmarie, Scheitz Nobody Does It Better.

Bis 23.55, ORF 3

23.10 ACTION

Shaft – noch Fragen? (Shaft, USA/D 2000, John Singleton) Polizeiermittler John Shaft (Samuel L. Jackson) hat alle Hände voll zu tun, den aus reichem Hause stammenden Bösewicht Walter Wade Junior (Christian Bale) dingfest zu machen. Dabei steht er sich vor allem selbst im Weg. Shaft ist in diesem durchschnittlichen Actionfilm der Neffe des Original-Shaft (Richard Roundtree) aus den cooleren Filmen der 70er-Jahre.

Bis 1.10, Sat.1

23.35 AGENT

James Bond – Lizenz zum Töten (License to Kill, GB 1989) James Bond (Timothy Dalton) startet einen Feldzug, um den Mord an der Braut seines besten Freundes zu rächen. Der Entzug der Lizenz zum Töten hindert Bond freilich nicht am Metzeln.

Bis 1.40, ORF 1

23.55 RETRO

Kult.reloaded: Die kranken Schwestern Gags, Gags, Gags von 1997: Rund um Andrea Händler, Sigrid Hauser und Elke Winkens spaßen auch Thomas Maurer und Florian Scheuba.

Bis 0.25, ORF 3

1.10 DRAMA

Wehrlos – Die Tochter des Generals (The General's Daughter, USA 1999, Simon West) John Travolta soll den Mörder einer Generalstochter aufspüren. Dabei stößt er auf ein grausames Geheimnis. Spannend, traurig.

Bis 3.05, Sat.1