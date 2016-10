In welchen Ländern noch die Todesstrafe gilt

Kommenden Montag begeht die Welt den Internationalen Tag gegen die Todesstrafe

Dieser Tag soll Länder, die weiter an Hinrichtungen festhalten, zur Abschaffung derselben mahnen. Noch immer gilt in einem Viertel aller Staaten die Todesstrafe per Gesetz. Die Hälfte dieser Länder hat sie im Vorjahr auch exekutiert. Das letzte westliche Land in dieser Reihe sind die USA. Doch die Zahl der Unterstützer der Todesstrafe für Mörder geht zurück. 1994 haben die "death penalty" acht von zehn US-Bürger befürwortet, heute sind es noch fünf von zehn.

grafik: fatih aydogdu

(gart, 9.10.2016)