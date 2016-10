Testen Sie Ihr Medienwissen: Haben Sie den Überblick über das Mediengeschehen?

Was Sie über die vorige Woche wissen sollten – und was Sie gleich wieder vergessen können: Was hat sich die Woche getan in der Medienwelt? Ist Ihnen da nichts entgangen? Besser noch einmal durchchecken – im Etat.at-Wochenquiz.

Wir wünschen viel Spaß beim Mitmachen!

Und für alle, die vorige Woche nicht so viel Zeit hatten, Medien-Nachrichten zu lesen: ein nützlicher Link. (red, 1.10.2016)