Polizist gestand Mord an schwangerer Frau und einjährigem Sohn

Das Motiv des 23-Jährigen war vorerst unklar

Wien – Ein Polizist hat den Mord an seiner schwangeren Frau und dem einjährigen Sohn gestanden. Der Wiener Polizeisprecher Patrick Maierhofer bestätigt am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". Der 23-Jährige wurde am Freitagnachmittag festgenommen.

"Wir sind momentan auf dem Weg, um die Leichen zu bergen", sagte Maierhofer. Das Tatmotiv war vorerst unklar. Der Polizist soll seine Lebensgefährtin und das Kind mit der Dienstwaffe erschossen haben.

Der Mann, der seit 1. Jänner im regulären Polizeidienst ist, hat seine Freundin am Montagabend abgängig gemeldet. Die gebürtige Klagenfurterin war im sechsten Monat schwanger. Der Mann behauptete, dass die Frau mit dem gemeinsamen Sohn Noah die Wohnung verlassen hätte und seither unauffindbar sei. Eine Freundin der Frau machte den Fall auf Facebook öffentlich.

Das Landeskriminalamt übernahm am Donnerstag die Ermittlungen. Dabei erhärtete sich der Verdacht gegen den 23-jährigen Beamten. "Er hat in einer Befragung gestanden, dass er die Frau und den Sohn getötet hat. Dann hat er aber nichts mehr gesagt", berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer. (APA, 7.10.2016)