EZB-Chef will Geldpolitik ultralocker halten

Draghi: Lockere Zinspolitik zum Anheizen der Inflation nötig

Frankfurt – Die Europäische Zentralbank will laut ihrem Präsidenten Mario Draghi nicht von ihrer ultralockeren Geldpolitik zur Ankurbelung der Wirtschaft abrücken. Die EZB werde das "sehr erhebliche Ausmaß der geldpolitischen Unterstützung" bewahren, sagte Draghi am Freitag. Das sei zum Anheizen der Inflation Richtung knapp zwei Prozent notwendig.

"Falls erforderlich, werden wir handeln, indem wir alle in unserem Mandat verfügbaren Instrumente nutzen", kündigte Draghi an. Die EZB ist aktuell von ihrem Inflationsziel von knapp zwei Prozent weit entfernt. Im September zogen die Preise im Euroraum nur um 0,4 Prozent an. (APA, 7.10.2016)