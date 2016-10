Lenker übersah Pensionisten hinter Auto: 89-Jähriger gestorben

29-jähriger Autofahrer wollte in Wien-Ottakring rückwärts ausparken

Wien – Ein 89-jähriger Mann ist am Donnerstag an den Folgen eines Verkehrsunfalls in Wien-Ottakring gestorben. Ein 29 Jahre alter Mann hatte ihn beim Ausparken übersehen. Der Pensionist erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen, berichtete die Polizei am Freitag.

Der Pensionist überquerte mit seinem Rollator gegen 15 Uhr einen Parkplatz in der Sandleitengasse. Der Autolenker wollte rückwärts ausparken, übersah dabei den Pensionisten und stieß ihn mit dem Fahrzeug zu Boden. Der Mann erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Die Rettung bracht den Mann ins Spital, wo er wenig später starb. (APA, 7.10.2016)