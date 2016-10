Denkmal für verstorbene Internet-Katzenikone enthüllt

In Istanbul wurde der Internetberühmtheit Tombili eine Bronzestatue auf den Stufen der Bosporusstadt gewidmet

Auf den Istanbuler Stufen wurde der weltbekannten Internetkatze Tombili ein Denkmal gebaut. Eine Bronzestatue zeigt den Kater in seiner legeren Pose, in der er berühmt geworden ist: Mit einer Pfote auf der Stufe blickt er ganz entspannt auf die Straßen der türkischen Metropole. Tombili verstarb bereits am 1. August.

foto: anatolian cat project Tombilis weltberühmtes Bild und sein Denkmal.

Katzenjammer

Der Tod der Katzenikone ging nicht spurlos an den Istanbulern vorbei. Die Trauergemeinde hat auf Tombilis Treppenabsatz eine Plakette mit der Inschrift "Du wirst in unserem Herzen weiterleben" angebracht.

Auf change.org sammelte die Organisation Anatolian Cat Project Spenden für eine Bronzestatue, die der Katze gewidmet wurde. Die Plastik wurde am Welttierschutztag enthüllt und zeigt den schnurrenden Internetstar in seiner berühmten Pose und in der Blütephase seines Lebens.

Pilgerstätte

Das Katzendenkmal wurde auf den Treppen im Istanbuler Szene-Viertel Kadiköy aufgestellt und soll laut Initiatoren ein Symbol für das symbiotische Zusammenleben von Stadtbewohnern und Straßenkatzen sein. Die türkische Metropole ist berühmt für ihre streunenden Katzen, die sich nicht nur auf Straßen, sondern auch in Lokalen und Geschäften herumtreiben.

Wie Bilder auf Instagram und Facebook zeigen, ist Tombilis Denkmal bereits zur Kultstätte mutiert. Fans der Miezekatze haben Katzenfutter, eine Kette und eine Tasse türkischen Tee als Opfergaben auf Tombilis Treppenabsatz hinterlassen. (rec, 8.10.2016)