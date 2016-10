Friedensnobelpreis geht an Kolumbiens Präsidenten Santos

Verhandler des Friedensvertrags mit den Farc-Rebellen

Oslo – Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an den kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos für seine entschlossenen Anstrengungen, den mehr als 50 Jahre andauernden Bürgerkrieg in seinem Land zu beenden. Das teilte das norwegische Nobelpreiskomitee am Freitag mit. Santos hatte nach zähen Verhandlungen jüngst ein Friedensabkommen mit den Farc-Rebellen geschlossen.

Nach der Aushandlung des Vertrags hatte eine Auszeichnung Santos' als wahrscheinlich gegolten. Nachdem die Kolumbianer in einem Referendum aber mit knapper Mehrheit gegen den Vertrag gestimmt hatten, waren Beobachter von geringeren Chancen für den Friedensnobelpreis ausgegangen.

Die Osloer Jury hatte sich heuer unter einer Rekordzahl von Anwärtern entscheiden müssen. 376 Kandidaten – 228 Personen und 148 Organisationen – waren für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Nur wenige Nominierungen wurden im Vorhinein bekannt. Wie die anderen Nobelpreise wird der mit acht Millionen schwedischen Kronen (etwa 850.000 Euro) dotierte Friedensnobelpreis am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel, verliehen. (red, APA, 7.10.2016)