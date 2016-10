Rosberg im Suzuka-Training mit zwei Bestzeiten

Weltmeister Hamilton in zweiter Einheit nur knapp dahinter

Suzuka – Formel-1-Spitzenreiter Nico Rosberg ist im Training zum Großen Preis von Japan zur Tagesbestzeit gefahren. Der Deutsche ließ am Freitag in Suzuka seinen britischen Mercedes-Teamgefährten Lewis Hamilton in der zweiten Einheit 0,07 Sekunden hinter sich. Rosberg war in beiden Übungseinheiten der Schnellere der beiden Titelrivalen.

Vor dem 17. der 21 Saisonrennen am Sonntag führt er in der Gesamtwertung mit 23 Punkten Vorsprung vor Weltmeister Hamilton, dieser hat zuletzt zweimal in Japan gewonnen. Trainingsdritte wurden der Deutsche Sebastian Vettel bzw. der Finne Kimi Räikkönen jeweils in einem Ferrari. Den nächstbesten Eindruck haben die Red Bulls des Niederländers Jos Verstappen und des Australiers Daniel Ricciardo gemacht. Sie hatten zuletzt in Sepang in Malaysia einen Doppelsieg gefeiert. (APA; 7.20.2016)