Oculus Rift erhält drei ziemlich eindrucksvolle VR-Spiele für Oculus Touch

Exklusive Games von Herstellern Epic, A4 und Ready at Dawn präsentiert

Oculus hat im Zuge seiner Pressekonferenz am Donnerstag drei exklusive Titel für das VR-System Oculus Rift vorgestellt. Die Titel "Robo Recall", "Arktika.1" und "Lone Echo" werden 2017 für die Virtual Reality-Brille erscheinen und mit den angekündigten, 199 Dollar teuren Oculus Touch-Controllern spielbar sein.

Post-Apokalypse

4A Games entführt in "Arktika.1" in ein apokalyptisches Szenario. Hundert Jahre nach einem kataklystischen Ereignis befindet sich die Welt in einer neuen Eiszeit, in der nur mehr die Äquatorialgebiete bewohnbar sind. Zahlreiche Kolonien, die dennoch auf dem eingefrorenen Planeten verstreut sind, überleben dank ihrer reichen Ressourcen, doch sind bedroht von Angriffen von außen.

Die Macher von "Metro 2033" lassen einen im virtuellen Russland die eigene Kolonie vor Eindringlingen und seltsamen Mutanten verteidigen. "Arktika.1" soll im zweiten Quartal 2017 erscheinen.

oculus Trailer zu "Arktika.1"

Die Roboter-Revolution

"Robo Recall" von Epic Games ist ein Virtual Reality-Roboter-Shooter und basiert auf der Demo "Bullet Train", die Epic bereits letztes Jahr vorgestellt hat. Ganz im Sinne eines Roboteraufstandes muss man mit den unterschiedlichsten Schusswaffen ganze Maschinenherden ausschalten und sich in Gefechten beweisen.

epic games Kämpfe gegen Roboter in "Robo Recall".

Abenteuer ohne Gravitation

Zu "Lone Echo" von Ready At Dawn gibt es derweil wenig Informationen zum Spielinhalt. Der veröffentlichte Trailer suggeriert ein atmosphärisches Space-Adventure in einer Null-Gravitations-Umgebung – ganz im Geiste des Films "Gravity". Die Website zum Spiel hingegen verspricht eine temporeiche Multiplayer-Action im Weltall. Man darf also gespannt sein.

lone echo "Gravity" lässt in "Lone Echo" grüßen.

"Robo Recall" soll im ersten Quartal 2017, "Arktika.1" im zweiten Quartal 2017 exklusiv für Oculus Rift und Oculus Touch erscheinen. Für "Lone Echo" gibt es noch keinen Releasetermin. (rec, 7.10.2016)