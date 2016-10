Michelle Obamas letzte Gemüseernte im Weißen Haus

Washington – First Lady Michelle Obama hat gemeinsam mit Schülern zum letzten Mal im Garten des Weißen Hauses Gemüse gepflückt. "Lasst uns ernten!", rief die Frau von US-Präsident Barack Obama den 20 Kindern und Ehrengästen am Donnerstag zu. Auch ihr Mann unterstützte die jungen Gärtner kurz beim Ausgraben von Kartoffeln. Anschließend backte die First Lady mit den Kindern Pizza.

Der Garten ist Teil ihres Projekts, das für eine gesündere Ernährung von Kindern und mehr Bewegung wirbt. Michelle Obama ließ die Beete 2009 auf dem Gelände des Weißen Hauses einrichten.

Im Jänner wird ein neuer Präsident samt Familie ins Weiße Haus einziehen. Aber weder der republikanische Kandidat Donald Trump noch seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton haben sich bisher zum Garten geäußert. Michelle Obama traf daher Vorkehrungen: Am Mittwoch präsentierte sie eine größere Version des Gartens – inklusive Beton, Steinen und Stahl. "Ich bin sehr stolz zu wissen, dass dieser kleine Garten als Symbol für unser aller Hoffnungen und Träume, eine gesündere Nation für unsere Kinder zu schaffen, weiterleben wird", sagte sie bei einer Pressekonferenz. (APA, red, 7.10.2016)