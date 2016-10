Volle Erfolge für Serbien und Irland

Nächster Gegner des ÖFB-Teams gewinnt 3:0 in Moldau – Iren mühen sich in Dublin zu einem knappen 1:0-Sieg gegen Georgien

Chisinau/Dublin – Serbiens Fußball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation im zweiten Gruppenspiel den ersten Sieg geholt. Der nächste Gegner von Österreich am Sonntag in Belgrad (20.45 Uhr) feierte auswärts gegen Moldau einen klaren 3:0-(2:0)-Favoritensieg. Irland mühte sich indes in Dublin gegen Georgien zu einem 1:0-(0:0)-Heimsieg.

Serbiens entscheidende Akteure in Chisinau waren die beiden Flügelspieler Filip Kostic und Dusan Tadic. Sie werden aus österreichischer Sicht unter Kontrolle bringen zu sein. Nach einer wenig berauschenden ersten Viertelstunde nutzten die weiter ohne ihren gesperrten Mittelfeldmann Nemanja Matic spielenden Serben zunächst einen herben Abwehrschnitzer: Tadic legte für den mitgelaufenen Kostic ab, der ins leere Tor einschob (19.).

Der Profi vom Hamburger SV traf nach einer halben Stunde dann nur Metall, wenige Minuten später war das 2:0 für die "Adler" aber perfekt. Nach einer Eckball-Kombination von Tadic und Kostic wuchtete Kapitän Branislav Ivanovic den Ball per Kopf über die Linie (37.).

Nach der Pause trug sich schließlich auch Tadic (60.) in die Trefferliste ein. Der 27-Jährige vom Premier-League-Club Southampton traf nach einer schöner Kombination und wurde von den mitgereisten serbischen Fans gebührend gefeiert.

Zum Quali-Auftakt hatten die Serben ein 2:2 gegen Irland geholt. Die Iren schrieben Donnerstag ebenfalls voll an, jedoch mit viel Mühe. Das 1:0 gegen Georgien stellte das Premierentor von Seamus Coleman nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte sicher. Der nach dem Rücktritt von Robbie Keane als neuer Kapitän spielende Rechtsverteidiger war in seinem 40. Länderspiel in der 56. Minute erfolgreich. Die Georgier wurden für ihre Leistung nicht belohnt: In der 37. Minute trafen sie innerhalb von weniger Sekunden Latte und Stange. (APA, 6.10.2016)

Gruppe D – 2. Runde:

Moldau – Serbien 0:3 (0:2)

Chisinau, Tore: Kostic (19.), Ivanovic (37.), Tadic (60.)

Irland – Georgien 1:0 (0:0)

Dublin, Tor: Coleman (56.)

Österreich – Wales 2:2 (1:2)

Wien, Tore: Arnautovic (28., 48.) bzw. Allen (22.), Wimmer (45.+1/Eigentor)