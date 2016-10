Friedensnobelpreis: Syrische Weißhelme und griechische Inselbewohner zählen zu den Favoriten

Oslo – Die Jury des Friedensnobelpreises hat in diesem Jahr eine schwierige Aufgabe zu meistern gehabt: Noch nie waren mehr Menschen und Organisationen für die prestigeträchtige Auszeichnung nominiert. 376 Kandidaten standen auf der Liste für den Nobelpreis 2016. Wen das norwegische Nobelkomitee aus der Rekordzahl von Vorschlägen ausgewählt hat, verkündet es am Freitag um elf Uhr in Oslo.



Die mit acht Millionen schwedischen Kronen (831.082,49 Euro) dotierte Auszeichnung wird als einziger Nobelpreis nicht in Stockholm, sondern in Oslo verkündet. In der norwegischen Hauptstadt wird der Friedensnobelpreis am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, auch überreicht. (red, APA, 6.10,2016)