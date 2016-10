Staffan de Mistura will Islamisten aus Aleppo begleiten

UN-Gesandter bietet persönlichen Einsatz an: Anwesenheit von rund 900 Al-Nusra-Kämpfern wird als Ausrede genutzt

Genf – Der UN-Sondergesandte für Syrien ist nach eigenen Worten bereit, in die umkämpfte Großstadt Aleppo zu reisen. Er würde in den Osten der Stadt gehen und bis zu 1000 islamistische Kämpfer aus dem Gebiet eskortieren, wenn dies dem Beschuss durch das russische und syrische Militär ein Ende setze, sagte Staffan de Mistura am Donnerstag in Genf.

Die Geschichte werde darüber urteilen, ob Syrien und Russland die Anwesenheit von rund 900 Al-Nusra-Kämpfern einfach als Ausrede dafür nutzten, um die belagerte Stadt zu zerstören und Tausende Menschen zu töten. Unter den Belagerten sind auch etwa 100.000 Kinder.

Altstadt könnte zerstört werden

"In spätestens zwei, zweieinhalb Monaten wird Ost-Aleppo wohl vollständig zerstört sein, wenn der Beschuss so weitergeht", sagte de Mistura. Dies gelte besonders für die weltberühmte Altstadt. Aleppo ist seit Jahren eine gespaltene Stadt, in der Regierungstruppen und Opposition unterschiedliche Gebiete halten.

Ayrault in Moskau

Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault hat dem syrischen Regime ein "blindes Bombardieren" von Aleppo vorgeworfen. "Nichts kann diesen Feuer- und Todessturm rechtfertigen. Diese Grausamkeiten produzieren die Jihadisten von morgen. Die Spirale der Gewalt muss gestoppt werden", forderte er am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge in Moskau.

"Mit seinen Attacken, auch auf die Zivilbevölkerung, unterstützt das Regime die Radikalisierung jener, die noch nicht den Terror unterstützt haben", sagte Ayrault bei einem Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow. Russland ist enger Partner des syrischen Regimes.

Ayrault sprach mit Lawrow insbesondere auch über einen französischen UN-Resolutionsentwurf für eine Feuerpause in Aleppo. "In der Diskussion über die Resolution gibt es im Sicherheitsrat zwar Fortschritte, aber es existieren noch Hindernisse", sagte Ayrault.

Lawrow betonte, Russland sei zur Mitarbeit am französischen Entwurf bereit. "Die russisch-amerikanischen Vereinbarungen zu Syrien dürfen aber nicht vergessen werden", sagte Lawrow. Er sprach mit Ayrault auch über den Ukraine-Konflikt. Von Moskau aus wollte Frankreichs Chefdiplomat zu Syrien-Beratungen nach Washington weiterfliegen.

Mit russischer Hilfe hat die Armee den von den Aufständischen kontrollierten Ostteil der einst größten Stadt des Landes eingekesselt und bemüht sich nun, Aleppo mit einer Großoffensive vollständig einzunehmen. Die humanitäre Lage ist Berichten zufolge verheerend. (Reuters, 6.10.2016)