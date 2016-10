TV- und Radiotipps für Freitag, 7. Oktober

Riesenaffen-Spektakel, Wilderer-Epos, Comic-Verfilmung, Danzer-Porträt, Stonehenge-Doku und Western-Klassiker

18.30 MAGAZIN

heute konkret Das alte Antennenfernsehen stirbt Ende Oktober. Was DVB-T-Seher jetzt tun sollen.

Bis 18.51, ORF 2

20.15 AFFE

King Kong (NZ/D/USA 2005, Peter Jackson) Jack Black, Naomi Watts und Adrien Brody wollen einen Film drehen und stoßen auf einen recht großen Affen. Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson inszeniert ein gefühlvolles Remake des Fantasyspektakels von 1933.

Bis 0.00, RTL 2



20.15 ALPENREBELLEN

Jennerwein (D/Ö 2003, Hans-Günther Bücking) Heimatdrama über einen "bayerischen Rebellen", nämlich den Jennerwein Girgl, einen Wilderer nach Art des Robin Hood. Ihm ist die kaiserliche Jagdaufsicht auf den Fersen. Im schaurigen Alpendrama mit Fritz Karl in der Titelrolle spielt Christoph Waltz den Freund des Helden.

Bis 21.45, ORF 3

21.00 MAGAZIN

Makro Autobranche vor der Zeitenwende: Die Industrie wendet sich langsam, aber sicher ab vom stinkenden Brummi und hin zum elektrischen Hightech-Auto, das womöglich auch von selbst fährt. Dabei verändert sich nicht nur die Technik, sondern auch der Stellenwert des Autos in der Gesellschaft.

Bis 21.30, 3sat

22.35 THRILLER

Im Tal von Elah (In the Valley of Elah, USA 2007, Paul Haggis) Als ein aus dem Irak heimgekehrter Jungsoldat sich nicht mehr meldet, geht sein Vater (Tommy Lee Jones) ihn suchen. Der Vater wühlt tiefer in der Vergangenheit seines verherrlichten Nachwuchses und findet die bittere Wahrheit. Von einem kritischen Standpunkt aus werden US-Patriotismus und seelische Kriegsfolgen intensiv betrachtet.

Bis 0.25, 3sat



22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Stonehenge Das geheimnisvolle Monument besteht nicht nur aus den großen Steinen an der Oberfläche. Unter der Erde befinden sich Überreste jahrtausendealter Gemeinschaften. Das hat ein Team von Wissenschaftern mit österreichischer Beteiligung mittels modernster Technologie und ohne zerstörerische Grabungen herausgefunden. Der erste zweier Teile zu den spektakulären neuen Erkenntnissen rund um Stonehenge.

Bis 23.30, ORF 2

22.55 COMICVERFILMUNG

Watchmen – Die Wächter (Watchmen, (UK/USA/CAN 2009, Jack Snyder) Verfilmung des Kultcomics aus den 1980er-Jahren: In düsterer Atmosphäre erweckt Regisseur Jack Snyder die futuristischen Superhelden aus ihrem Ruhestand. Detailreiche Adaption eines komplexen Epos.

Bis 1.55, ProSieben



23.00 PORTRÄT

Nur a klana Bua im Winter Am 7. Oktober wäre Georg Danzer 70 geworden. Regisseur Klaus Hundsbichler beleuchtet in der Dokumentation Danzers künstlerisches Schaffen. Wegbegleiter und Musikerkollegen wie Konstantin Wecker und Ulli Bäer sprechen über ihre persönliche Beziehung zu Georg Danzer und interpretieren je eines von Georg Danzers Liedern.

Bis 0.00, ORF1

23.30 WESTERN

Spiel mir das Lied vom Tod (C'era una volta il west, I/USA 1968, Sergio Leone) Der alte Westen, wie ihn nur ein Europäer filmen kann. Lokalisiert zwar in John Fords Monument Valley, doch überhöht durch Blut, Zeitlupe, Grausamkeit, Rituale und eine durch Ennio Morricone hörbar gemachte Melodie vom Untergang des optimistischen Amerika.

Bis 2.10, BR

23.30 TRENCHCOAT

Columbo: Tod am Strand (Columbo – Identity Crisis, USA 1975, Patrick McGoohan) Leslie Nielsen enttarnt seinen Geschäftspartner Patrick McGoohan als Doppelagenten und muss die Entdeckung mit seinem Leben bezahlen. Die Rechnung serviert Columbo, eh wie immer.

Bis 1.05, ORF 2