Ingrid Thurnher als Chefredakteurin von ORF 3 kolportiert

Als Nachfolgerin von Takacs

Wien – Ingrid Thurnher (54) soll die Moderation von "Im Zentrum" aufgeben und als Chefredakteurin zu ORF 3 wechseln, berichtet "Profil" online.

Christoph Takacs wechselt mit Jahresende als Landesdirektor nach Salzburg, ORF 3 soll wie berichtet eine Chefredakteurin bekommen.

Thurnher präsentiert "Im Zentrum", viele "Runde Tische" und Wahldiskussionen seit 2008. Noch länger, von 1995 bis 2007 war sie Anchorwoman der "ZiB 2", bis Armin Wolf von der Zweitbesetzung zum Haupt-Anchor dort wurde.

Thurnher reagierte vorerst nicht auf eine Anfrage zum neuen Betätigungsfeld. ORF-3-Chef Peter Schöber war für's Erste nicht erreichbar. Eine Stellungnahme des ORF steht noch aus.

Seit 1985 beim ORF

Die Vorarlbergerin kam 1985 nach einem Sprechertest zum ORF, zunächst als TV-Ansagerin und 1986 bis 1991 als Redakteurin im Landesstudio Niederösterreich. Sie moderierte "Land und Leute", "Österreich-Bild", "Österreich heute" und "Niederösterreich heute".

1991 bis 1994 war Thurnher als Innenpolitikredakteurin in der ORF-Zentrale, ab 1995 bis 2007 präsentierte sie die "ZiB 2"; von April 2007 bis März 2008 an der Seite von Gerald Gross die "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr.

Investitionsschub für ORF 3

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat im Frühsommer im STANDARD-Interview von einem "Investitionsschub" für ORF 3 gesprochen: "Wir haben das Budget von ORF 3 heuer schon von sieben auf 13 Millionen Euro erhöht. Aber wir brauchen gerade hier einen weiteren Investitionsschub. Ich will von den 13 Millionen in den nächsten drei Jahren auf 20 Millionen Euro Jahresbudget für ORF 3 kommen – und von 35 Mitarbeitern in einem Stufenplan auf 60. Mit den zusätzlichen Budgets wollte Wrabetz allerdings vor allem Wirtschaft und Wissenschaft auf ORF 3 stärken. (red, 6.10.2016)