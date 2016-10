Hurrikan "Matthew": Millionen Menschen in den USA auf der Flucht

Bereits 69 Todesopfer – Floridas Gouverneur erteilte einen Evakuierungsbefehl für 1,5 Millionen Menschen

Miami/Havanna/Port-au-Prince – Die Zahl der Todesopfer durch den Hurrikan "Matthew" hat sich auf 69 erhöht. Nach einer Spur der Zerstörung durch die Karibik haben sich Millionen Menschen im Südosten der USA in Sicherheit gebracht. Allein die Regierung in South Carolina ordnete die Evakuierung von mehr als einer Million Bürger an. Im US-Bundesstaat Florida wurde der Hurrikan am Donnerstagabend erwartet.

Am Donnerstagabend sollte "Matthew" nach Vorhersagen des US-Hurrikanwarnzentrums als Hurrikan der Stärke 4 die Küste von Florida erreichen. Floridas Gouverneur Rick Scott erteilte Evakuierungsbefehl für 1,5 Millionen Menschen und forderte die Bewohner der Küstengebiete dringend auf, sich in Sicherheit zu bringen: "Die Zeit wird knapp", warnte Scott. Es drohten meterhohe Flutwellen.

Evakuierung in South Carolina

In South Carolina ordnete Gouverneurin Nikki Haley ebenfalls die Evakuierung der Küsten an. Etwa 1,1 Millionen Menschen sollten mindestens 160 Kilometer weit ins Inland fliehen. US-Präsident Barack Obama ermahnte seine Landsleute im Südosten der USA, die Sturmwarnungen ernst zu nehmen: "Wir hoffen das Beste, aber wir wollen uns auf das Schlimmste vorbereiten", sagte er.

Schulen und Universitäten in Florida schlossen für den Rest der Woche, die Behörden verteilten Sandsäcke, Geschäfte verrammelten ihre Schaufenster mit Spanplatten. Auf den Autobahnen stauten sich die Fahrzeuge der Bewohner, die aus den Küstengebieten flohen. An einigen Tankstellen wurde das Benzin knapp.

Donnerstag früh erreichte "Matthew" die Bahamas. Flughäfen wurden geschlossen, Kreuzfahrtschiffe wurden umgeleitet.

Haiti abgeschnitten

Allein in Haiti kamen seit Dienstag durch den Hurrikan 65 Menschen ums Leben, vier weitere Todesopfer gab es in der Dominikanischen Republik. In Haiti waren einige Regionen wegen schwerer Überschwemmungen von der Außenwelt abgeschnitten. Auch Telefonleitungen sind unterbrochen. Nach Angaben des UN-Büros für humanitäre Hilfe (OCHA) ist die Hälfte der elf Millionen Haitianer von dem Wirbelsturm betroffen.

Die USA schickten neun Militärhubschrauber nach Haiti, um die Rettungsarbeiten in dem bitterarmen Staat zu unterstützen. Zudem würden drei Marineschiffe, darunter ein Flugzeugträger und ein Krankenhausschiff, in die Katastrophenregion verlegt, teilte das US-Militär mit. Zwischen 150 und 200 Soldaten seien an den Hilfseinsätzen beteiligt.

Im Osten Kubas zerstörte "Matthew" die historische Stadt Baracoa mit ihren schönen Häusern aus der Kolonialzeit. Zuvor waren in dem Inselstaat 1,3 Millionen Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht worden. (APA, 6.10.2016)