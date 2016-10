Rolling Stones: Neues Album erst im Advent

Das neue Studioalbum der Band lässt auf sich warten

London – Das für Donnerstag überraschend angekündigte Erscheinen des ersten Studioalbums der Rolling Stones seit 2005 hat doch nicht stattgefunden.

Released December 2nd, Blue & Lonesome is available to pre-order now at https://t.co/eUeXvcgjTI #RollingStones #BlueAndLonesome — The Rolling Stones (@RollingStones) 6. Oktober 2016

Das in nur drei Tagen in London eingespielte Album Blue & Lonesome, eine Sammlung einst prägender alter Chicago-Blues-Titel, wird erst am 2. Dezember in den Handel gehen. Einzig der Little-Walter-Song Just your Fool ist ab sofort zu hören und online zu kaufen.

the rolling stones

(red, 6.10.2016)