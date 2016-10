Beste Onlinewerbung: Obdachlose als Profiteure, Spiel mit Dates und der Liveticker

Wien – Wohnraum für Obdachlose und spielerisches Dating sind in den Augen der Jury des Internet Advertising Bureau Austria (IAB) die besten digitalen Kampagnen Österreichs. Am Donnerstag vergab die Interessensvertretung mit dem WebAd zum 14. Mal Preise für beste Onlinewerbung. Ausgezeichnet wurden aus 201 Einreichungen 43 digitale Arbeiten in insgesamt 21 Kategorien. Unter den erfolgreichsten Kampagnen ist auch eine für derStandard.at für den Liveticker.

Best in Show Kreativ

Zu den Siegern zählte die Kampagne "HomeSweetHomepage" des neunerhaus, eingereicht von Havas Worldwide Wien, die neben Gold in den Kategorien "Innovation" und Silber in "Beste Kampagne (mit digitalem Schwerpunkt)" von der Kreativjury auch als "Best in Show" ausgezeichnet wurde.

Best in Show Media

Als Gewinner der Mediajury wurde "Hasbro – Playdate", eingereicht von OMD, zu "Best in Show" gekürt und mit Gold in der Mediakategorie "Beste Social Media Kampagne" prämiert.

Vergoldete Kampagnen und dreimal Silber

Je eine Gold-Trophäe ging an iProspect für "#meinelebensliste" der ING-DiBa, Demner, Merlicek & Bergmann für die Julius Meinl Kampagne "#PayWithAWahlspruch" und MediaCom für "Geo Localised Ads" der ÖBB. Eine der am häufigsten ausgezeichneten Kampagnen war "derStandard.at Liveticker: Erfolg durch Relevanz", eingereicht von Mindshare, die mit dreimal Silber geehrt wurde.

Nachwuchspreis

Cosima Serban (Performics) und Marc Metzler (Demner, Merlicek & Bergmann) überzeugten die Jury als Nachwuchstalente des Jahres. Sie nehmen Anfang Dezember am Eurobest Festival of European Creativity teil. (red, 6.10.2016)