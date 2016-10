EU verstärkt Grenz- und Küstenschutz

Frontex: Einsätze an Schengen-Außengrenzen notfalls auch ohne Zustimmung des jeweiligen Mitgliedslandes

Berlin – Die EU verstärkt als Konsequenz aus der Flüchtlingskrise ihren gemeinsamen Grenz- und Küstenschutz. Die Agentur Frontex verfügt ab sofort über mehr Mittel und Kompetenzen und kann Einsätze an den Außengrenzen des Schengen-Raums notfalls auch ohne Zustimmung des jeweiligen Mitgliedslandes starten. Eine entsprechende Verordnung der EU-Kommission trat am Donnerstag in Kraft.

Die Regelung sieht eine Eingreiftruppe aus 1500 Einsatzkräften vor, die in Krisensituationen binnen weniger Tage aus den Mitgliedsländern zusammengezogen werden können. Deutschland beteiligt sich nach Angaben von Innenminister Thomas de Maiziere an diesem "Soforteinsatzpool" mit 225 Polizeibeamten. Darüber hinaus würden Experten zur Verfügung gestellt, um die Zahl der Abschiebungen zu intensivieren. "Die Errungenschaften des Schengen-Raums und die Kontrolle der Außengrenzen können auf diese Weise langfristig erhalten bleiben", sagte de Maiziere.

Weniger Migranten nach Europa

Mithilfe der neuen Kompetenzen der künftig rund 1000 Mitarbeiter umfassenden Grenzschutzagentur soll die Zahl der Einreisen von Migranten nach Europa weiter spürbar gedrosselt werden, indem unter anderem die Machenschaften von Schleusern unterbunden werden. Im vergangenen Jahr sind rund 1,3 Millionen Menschen in der EU gestrandet, in Deutschland waren es rund 890.000.

EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos sagte, die neue Agentur sei das Symbol, dass Europa liefern und seine Effizienz unter Beweis stellen könne. Die Tür sei offen für diejenigen, die für internationalen Schutz infrage kämen. Sie sei dagegen geschlossen für diejenigen, die die Grenzen illegal überqueren wollten.

Vor allem über Griechenland waren im vergangenen Jahr Hunderttausende Migranten entlang der Balkanroute Richtung Nord- und Mitteleuropa gezogen. Die griechische Regierung stand in der Kritik anderer EU-Staaten, nicht genug für die Absicherung der Außengrenze zur Türkei zu tun.

Die neue Agentur soll rund 120 Offiziere an die bulgarisch-türkische Grenze entsenden. Damit soll eine Lücke zur sogenannten Balkanroute geschlossen werden. (Reuters, 6.10.2016)