Massive Kritik am neuen Preissystem der Deutschen Bahn

Fahrgastverbände: Kunden werden mit Flextarif abkassiert

Frankfurt – Tarifsystem der Deutschen Bahn im Fernverkehr mit höheren Preisen an Hauptreisetagen kritisiert. Für diesen Aufschlag fehle die Gegenleistung der Deutschen Bahn, sagte Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann am Donnerstag im Sender HR-Info.

"Wenn die Bahn freitags oder sonntags mehr Züge anböte, dann könnte man über höhere Preise nachdenken. Aber einfach nur abkassieren, dafür haben wir als Kunden kein Verständnis."

Das Vorstandsmitglied des Deutsche Bahnkunden-Verbands, Christian Schultz, stellt fest, dass Kunden, die zu bestimmten Tagen fahren müssten, etwa berufstätige Wochenendpendler, abgezockt würden. Die Sprecherin des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Anja Smetanin, bemängelte, das neue Tarifsystem benachteilige die Stammkundschaft und werde noch unübersichtlicher als das alte.

Die Deutsche Bahn hatte vor einer Woche angekündigt, im ganzen Jahr 2017 an Wochenenden mit stark schwankender Fahrgastzahl je nach Tag unterschiedliche Ticketpreise zu verlangen. Der sogenannte Flexpreis kann dann einige Euro höher oder niedriger sein als an den übrigen Tagen. Flexpreis-Tickets sind entsprechend nicht mehr an jedem Tag nutzbar, der Kunde muss sich vorher auf bestimmte Reisetage festlegen. (APA, 6.10.2016)