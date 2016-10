Die Filmstarts der Woche

foto: constantin film

Blair Witch (USA 2016, 90 min)

Regie: Adam Wingard

Mit: Valorie Curry, Callie Hernandez, Brandon Scott, James Allen McCune, Wes Robinson

1999 hatten zwei Jungregisseure mit dem billig gedrehten Horrorfilm "The Blair Witch Project" einen Überraschungshit geliefert, der weltweit knapp 250 Millionen Dollar einspielte. Der als Dokudrama gedrehte Gruselfilm zeigte angeblich authentische Aufnahmen von US-Studenten, die in einem Wald eine Doku über die Legende der Blair-Hexe drehen wollten. Doch dann verschwinden die Studenten spurlos, nur ihr verwackeltes Filmmaterial wird gefunden. 2000 wurde die Hexenjagd fortgesetzt; der dritte Teil unter der Regie von Adam Wingard spielt nun 20 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden der Hobbyfilmer in dem Horror-Wald, als sich eine Gruppe Studenten erneut auf die Suche macht.