Österreicher schwitzen immer öfter im Studio

Rund 740.000 Mitglieder trainieren in einem Fitnessstudio – Die Branche macht etwa 415 Millionen Euro Umsatz pro Jahr

Wien – Immer mehr Österreicher wagen den Gang in die Muckibude und schwingen sich auf Laufband und Co. Mittlerweile sind etwa 740.000 Österreicher in einem Studio angemeldet, das sind 8,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. "Das ist ein Anstieg von 100.000 in den vergangenen fünf Jahren", sagt Gerhard Span, Obmann des Fachverbandes der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für Sport-und Freizeitbetriebe.

Österreichweit gab es Ende 2015 1.045 Studios, die Umsätze liegen bei etwa 415 Mio. Euro und stammen hauptsächlich aus den Mitgliedsbeiträgen. Pro Monat müssen die Sportwilligen laut Span im Schnitt 50 Euro hinlegen. Das sind um 15 Prozent weniger als vor zwei Jahren und liegt vor allem an den Billigstudios, wo man bereits ab 20 Euro monatlich Hanteln stemmen oder auf dem Laufband schwitzen kann.

7.700 Mitarbeiter arbeiten hierzulande in der Branche, es gebe aber noch Luft nach oben. Auch der Lehrberuf als Fitnessbetreuer werde laut Span gut angenommen und habe Zukunftspotenzial. "Der Personalbedarf ist da", so der WKO-Obmann und verwies auf den Billiganbieter Fitinn, der hierzulande 100.000 Mitglieder zählt und weiter expandiere.

Gruppenbildung und Selbstverteidigung

Fitinn-Sprecher Michael Stangl zufolge gehen die Österreicher mittlerweile auch im Sommer öfter ins Studio: Die früher starken Saisonschwankungen seien spürbar zurückgegangen. Der niedrige Mitgliedsbeitrag bei Diskontern verführe aber natürlich dazu, die ein oder andere Sporteinheit zu schwänzen. Es tue nicht weh, wenn man drei Monate nicht geht, so der Fitinn-Sprecher.

Der Trend geht WKO-Obmann Span zufolge zu gerätefreiem Training, Gruppenkursen und Sportangeboten mit fernöstlichem Touch. Auch Selbstverteidigungsprogramme für Frauen fänden wieder mehr Zuspruch.

Sportlicher als die Österreicher sind vor allem die Europäer im Norden: Besonders die Märkte in Norwegen, Schweden, aber auch Großbritannien und die Beneluxstaaten seien laut dem WKO-Obmann interessant. (APA, 6.10.2016)