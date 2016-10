Samsung will Vorschlag von US-Investor für Aufspaltung prüfen

Ein Unternehmen für das operative Geschäft, eines als Dachgesellschaft

Der südkoreanische Technologieriese Samsung hat die Überprüfung eines Vorschlag des US-Investors Elliott für eine Restrukturierung und größere Transparenz zugesagt. Samsung werde die Vorschläge seiner Aktionäre sorgfältig untersuchen, teilte der größte Hersteller von Smartphones, Fernsehern und Speicherchips am Donnerstag mit.

Spaltung in operatives Geschäft und Dachgesellschaft

In einem Brief an den Samsung-Verwaltungsrat hatten zwei Töchter des US-Hedgefonds Elliott Management, Blake Capital und Potter Capital, dem Unternehmen unter anderem angeraten, sich in zwei Unternehmen aufzuspalten. Eines solle für das operative Geschäft zuständig sein und das andere als Dachgesellschaft dienen. Blake und Potter halten 0,62 Prozent an Samsung Electronics. (APA/dpa, 6.10.2016)