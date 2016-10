Biotechnologie-Unternehmen Shire schließt Standort Krems

Projekt wird per Jahresende eingestellt, 65 am Aufbau beteiligte Mitarbeiter betroffen

Krems – Das Biotechnologie-Unternehmen Shire schließt seinen Standort in Krems. 65 am Aufbau beteiligten Mitarbeitern ist laut einer Aussendung am Donnerstag mitgeteilt worden, dass das Projekt mit Jahresende eingestellt werde. Zwölf weitere Standorte in Österreich, darunter Orth a.d. Donau, sollen bestehen bleiben.

Das Unternehmen ist der Aussendung zufolge bestrebt, die Auswirkungen für die Betroffenen so gering wie möglich zu halten. Es werde versucht, Positionen an den anderen Shire-Standorten zu besetzen, wurde betont.

Shire ist eigenen Angaben zufolge in Österreich mit über 4.000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Biopharmazie-Branche. Das Unternehmen sehe weiterhin ein klares Wachstum für die Produkte, die hierzulande produziert werden. Im Juni 2016 wurde die Fusion von Shire plc und Baxalta Incorporated, Spin-off der Biotechnologie-Sparte von Baxter International, abgeschlossen. (APA, 6.10.2016)