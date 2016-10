Bundeskanzleramt prüft CETA–Zusatzerklärung

EU-Kommission schickte Text an Staaten – Jetzt Diskussionen auf technischer Ebene

Brüssel – Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Zusatzerklärung zum umstrittenen Freihandelsabkommen EU-Kanada (CETA) wird derzeit von Österreich geprüft. "Wir analysieren und prüfen den Text derzeit", hieß es am Donnerstag auf APA-Anfrage aus dem Bundeskanzleramt.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hatte am Mittwoch bei einem Treffen mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf einer rechtsverbindlichen Erklärung bestanden. Sie soll den Bedenken Österreichs Rechnung tragen.

So verlangte Kern etwa, dass das österreichische Parlament die finale Entscheidung über die Schiedsgerichte und den Investorenschutz hat. Kern forderte außerdem Klarstellungen zu Privatisierungen und den Schutz der Daseinsvorsorge in Hinblick auf eine Negativliste von geschützten öffentlichen Dienstleistungen im CETA-Abkommen.

Erklärung wird diskutiert

Eine Sprecherin der EU-Kommission erklärte am Donnerstag, die Erklärung sei Mittwochabend an die EU-Mitgliedstaaten gegangen und werde jetzt auf technischer Ebene diskutiert. Nächste Woche sollen sich die EU-Botschafter mit der Erklärung und mit dem CETA-Abkommen befassen und dann der EU-Handelsministerrat am 18. Oktober in Luxemburg. Planmäßig soll CETA beim EU-Kanada-Gipfel am 27. Oktober in Brüssel unterzeichnet werden.

Juncker hatte am Mittwoch nach einem Treffen mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) in Straßburg erklärt: "Es gibt keine grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen der österreichischen Bundesregierung und der Kommission." Die Erklärung entspreche der Erwartungshaltung Österreichs, etwa dass die Daseinsvorsorge und die Wasserversorgung von CETA nicht betroffen sei und Ähnliches, sagte Juncker.

Die Erklärung werde im EU-Amtsblatt veröffentlicht, sagte Juncker. Damit sei klar, dass sie auch verbindlich sei. Dann stünde der Unterzeichnung von CETA beim EU-Kanada-Gipfel Ende Oktober nichts im Weg, sagte Juncker. (APA, 6.10.2016)