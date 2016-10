Viennale: Patti Smith gastiert mit Konzert und Ausstellung

Musik und Lesung verbindender Auftritt am 1. November im Gartenbaukino – Ausstellung "28 Photographs" ab 21. Oktober im Metro Kinokulturhaus

Wien – Wenige Monate nach ihrem Open-Air-Gig in der Arena ist Patti Smith in Wien in kleinerem Rahmen zu erleben: Am 1. November gibt die Musikerin und Poetin unter dem passenden Titel "All Saints Day" im Rahmen der Viennale im Gartenbaukino ein Konzert und eine Lesung. Begleitet wird sie von ihrem langjährigen Pianisten und Gitarristen Tony Shanahan, teilte die Viennale am Mittwoch mit.

Bereits zuvor, ab 21. Oktober, ist im Rahmen des Festivals erstmals in Österreich eine Auswahl an fotografischen Arbeiten der 69-jährigen US-Amerikanerin im Metro Kinokulturhaus zu sehen. Unter den rund zwei Dutzend Schwarz-Weiß-Aufnahmen ihrer Reisen, Freunde und Künstlerkollegen befinden sich auch einige Bilder, die in den vergangenen 15 Jahren in Wien entstanden sind. Der Eintritt zur Ausstellung "28 Photographs" ist frei. Zudem findet am 2. November ein "Artist Talk" mit Smith und dem US-Filmemacher Jem Cohen statt.

Die 54. Ausgabe der Viennale findet vom 20. Oktober bis zum 2. November statt. Als weitere Gäste haben sich bisher unter anderem Horror-Altmeister John Carpenter und US-Regisseur Kenneth Lonergan angekündigt. Tickets für das Patti-Smith-Konzert sind im Rahmen des Vorverkaufstarts ab 15. Oktober um 29 Euro erhältlich. (APA, 6.10.2016)