Ariane bringt Satelliten für Australien und Indien ins All

Telekommunikationssatelliten nach wetterbedingter Verzögerung erfolgreich ausgesetzt

Kourou – Eine Ariane-5-Rakete hat zwei Telekommunikationssatelliten für Australien und Indien ins All gebracht. Der Lastenträger startete am späten Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana, wie der Raketenbetreiber Arianespace mitteilte. Nach etwa einer halben Stunde Flugzeit wurden die beiden Satelliten nacheinander im All ausgesetzt.

Der Satellit Sky Muster II soll die Breitbandversorgung in Australien verbessern. Der zweite Satellit GSAT-18 kommt von der indischen Raumfahrtbehörde und soll Telekommunikationsdienste für den Subkontinent anbieten. Die High-Tech-Fracht wog auf der Erde insgesamt rund 9,8 Tonnen.

Die ursprünglich für Dienstag geplante Mission hatte wegen schlechter Wetterbedingungen um 24 Stunden verschoben werden müssen. Für Arianespace war es der achte Start vom Weltraumbahnhof Kourou in diesem Jahr. Fünf davon absolvierte die Ariane 5, die größte Trägerrakete im Arsenal des Unternehmens. (APA, 6. 10. 2016)