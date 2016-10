Playstation VR: Alle Launch-Games im Überblick

Sony hat alle Release-Games für die Playstation VR angekündigt – Noch mehr Titel bis Jahresende

Sony hat kurz vor Release der Playstation VR am 13. Oktober eine vollständige Liste der Launch-Games auf dem Playstation-Blog veröffentlicht. Unter den zum Release erhältlichen VR-Games finden sich Highlights wie "Batman: Arkham VR" und die Demo zum Gruselschocker "Resident Evil 7: biohazard".

Mehr als 30 Releasetitel

Mehr als 30 Spiele wird es zum Release des VR-Systems geben, zusätzlich kündigte Sony weitere Non-Games für die Virtual-Reality-Brille an. Wie aus dem Post im Playstation-Blog hervorgeht, sind bereits zahlreiche Games angekündigt, die im vierten Quartal oder Anfang 2017 für Playstation VR erscheinen werden.

Neben den großen Namen wie "Rise of the Tomb Raider" und "Star Wars Battlefront Rogue One: X-wing VR Mission" finden sich in der Liste zahlreiche Indie-Highlights und skurrile VR-Games. Rennsimulationen, Puzzle-Games, Musikspiele, Geschicklichkeitsspiele – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

wirspielen Video: Games-Montage zu PSVR.

Indiegames und Skurrilitäten

In "Bound" zum Beispiel durchlebt man die Kindheitserinnerungen einer Frau und muss per Tanzeinlagen Hüpfpassagen bewältigen. Der "Job Simulator" hingegen spielt in einer surreal-futuristischen Welt, in der Roboter alle Jobs von den Menschen übernommen haben. Im Simulator kann man sich dann zumindest virtuell vorstellen, wie es ist, als Verkäufer, Gourmetchef oder Büroangestellter zu arbeiten. Und in "100ft Roboter Golf" schlägt man Golfbälle als gigantischer Roboter über die Kurse. (rec, 6.10.2016)

Playstation VR erscheint am 13. Oktober. Anbei die Liste der Launch-Games und der kommenden Spiele.

100ft Robot Golf – No Goblin

Battlezone – Rebellion

Batman: Arkham VR – Warner Bros. Interactive Entertainment

Bound – Plastic

Driveclub VR – Evolution Studio

EVE: Valkyrie – CCP Games

Harmonix Music VR – Harmonix Music Systems

Hatsune Miku: Project DIVA X – SEGA

Headmaster – Frame

Here They Lie – Tangentlemen

Hustle Kings VR – EPOS Game Studios

Job Simulator – Owlchemy Labs

Keep Talking and Nobody Explodes – Steel Crate Games

Loading Human – Maximum Games

Sports Bar VR – Cherry Pop Games

Super Stardust VR – D3T

PlayStation VR Worlds – London Studio

Rez Infinite – Enhance Games

RIGS Mechanized Combat League – Guerrilla Cambridge

Rise Of The Tomb Raider – Crystal Dynamics

Superhypercube – Kokoromi

The Assembly – nDreams

The Playroom VR – Japan Studio

Thumper – Drool

Tumble VR – Supermassive Games

Until Dawn: Rush of Blood – Supermassive Games

Volume: Coda – Bithell Games

Wayward Sky – Uber Entertainment

World War Toons – Reload Studios

Waddle Home – Archiact Interactive

Resident Evil 7 Kitchen demo – Capcom

EVE: Gunjack – CCP Games

Ace Banana – Oasis Games

Erhältlich im vierten Quartal 2016 oder ersten Quartal 2017: