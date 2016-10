Heta: 94,8 Prozent Annahmequote bei Rückkaufangebot

Wie es scheint, werden die notwendigen Quoten für die Gültigkeit des Angebotes überschritten

Klagenfurt/Wien – Bis Mittwochabend haben die Heta-Gläubiger bereits rund 94,8 Prozent der Anleihen, für die das Land Kärnten haftet, beim Kärntner Ausgleichszahlungsfonds KAF eingereicht, wie der KAF Donnerstagfrüh in einer Aussendung bekanntgab. Demnach, falls nicht ein wesentlicher Teil seine Annahme des Rückkaufangebots zurückzieht, werden die notwendigen Quoten für eine Gültigkeit des Angebots überschritten.

Insgesamt wurden 95,3 Prozent der sogenannten Senior Bonds, also der vorrangigen Schuldtitel, eingereicht. Bei den nachrangigen Anleihen betrug die Quote rund 89,2 Prozent der ausstehenden Gesamtnominale. Die Vorranggläubiger, deren Gesamtnominale rund zehn Milliarden Euro umfasst, erhalten bei der Annahme 75 Prozent auf die Nominale in Cash, Nachranggläubiger, deren Anleihen rund eine Milliarde ausmachen, 30 Prozent.

Alternativ gibt es Umtauschvarianten. So können Vorranggläubiger nach etwa 18,5 Jahren über eine bundesbehaftete Nullkuponanleihe, die der KAF begeben wird, am Ende auf 90 Prozent ihrer Forderungen kommen. Ähnliche Varianten gibt es für Nachranggläubiger, die am Ende 45 Prozent ihres ursprünglich an die Heta verliehenen Geldes zurückbekommen können. (APA, 6.10.2016)