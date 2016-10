Twitter-Verkauf: Entscheidung bis Ende Oktober

Nachrichtendienst schwächelt, als Übernahmekandidaten werden Google, Disney und Disney gehandelt

San Francisco – Der schwächelnde US-Kurznachrichtendienst Twitter strebt nach Informationen eines Insiders bis Monatsende Klarheit über einen möglichen Verkauf an. Bis zur Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal am 27. Oktober sollten die Beratungen abgeschlossen sein, sagte eine mit der Angelegenheit vertrauter Person am Mittwoch. Dies habe Twitter möglichen Bietern mitgeteilt.

Interesse an Twitter wird dem Internetkonzern Google, dem Softwarekonzern Salesforce und dem Unterhaltungs- und Medienkonzern Disney nachgesagt. Laut früheren Medienberichten gehört auch der US-Softwareriese Microsoft zu den potenziellen Bietern für das Unternehmen, das zuletzt an der Börse mit rund 16 Milliarden Dollar bewertet wurde. Bei den Unternehmen war niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Twitter wird bereits seit längerem als Übernahmekandidat gehandelt. Vor einigen Jahren wurde es noch als neuer Internetstar gefeiert. Doch das Wachstum geriet schon bald ins Stocken. Twitter fiel immer weiter hinter die Platzhirsche Google und Facebook zurück. Werbekunden hielten sich zurück, reihenweise sprangen Top-Manager ab.

Zuletzt nagte zusätzlich die wachsende Konkurrenz von Rivalen wie Snapchat oder der Facebook-Tochter Instagram am Geschäft. Im vergangenen Quartal erzielte Twitter das geringste Umsatzplus seit dem Börsengang im November 2013. (APA/Reuters, 6.10.2016)