TV- und Radiotipps für Donnerstag, 6. Oktober

The Tree of Life, Am Schauplatz: Nachgefragt – Ausgetrunken, Australien – Das triste Leben der Aborigines, Girls

20.15 FAMILIENDRAMA

The Tree of Life (USA 2011, Terrence Malick) Standard-Filmredakteur und Malick-Kenner Dominik Kamalzadeh: "So sieht man der Entwicklung eines Kindes zu, den ersten Schritten, dem Spiel mit den Brüdern, den erzieherischen Einschränkungen, die vom strengen Regiment des Vaters (Brad Pitt) kommen, dem Schutz, den eine Mutter (Jessica Chastain) gewährt; und so erfasst man existenzielle Lektionen, die aus dem gesellschaftlichen Miteinander hervorgehen – die Erfahrung von Schuld, die Notwendigkeit der Rebellion, den Trost der Liebe." Bis 23.00, ATV 2

vipmagazin

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Nachgefragt – Ausgetrunken Jeder zehnte Erwachsene ist Alkoholiker, so die Zahlen des Gesundheitsministeriums. Die meisten leben jahrelang mit ihrer Sucht und verbergen sie oft geschickt vor ihrer Umgebung – bis sie an den Punkt kommen, an dem nichts mehr geht. Florian Berger hat Betroffene bei ihrem Versuch begleitet, trocken zu werden. Bis 22.00, ORF 2

21.05 DISKUSSION

Inside Brüssel Zu den Themen Migration, Unvereinbarkeiten bei hohen EU-Positionen und US-Wahlkampf diskutieren bei Peter Fritz die Europaabgeordneten Othmar Karas (ÖVP), Ulrike Lunacek (Die Grünen), Peter Niedermüller (Sozialdemokraten, Ungarn) und Richard Sulik (Freiheit und Solidarität, Slowakei). Bis 21.55, ORF 3

21.15 REPORTAGE

Was essen wir morgen? Gute Saat, böse Saat Die Reportage begleitet Menschen in Österreich, die sich für die Vielfalt auf Äckern und Tellern einsetzen. Man besucht außerdem Saatgutzüchter und Prüfanstalten, die Einblicke geben in die sorgfältigen Kontrollen und strengen Prüfverfahren für Samen, die auf den heimischen Äckern angebaut werden sollen. Bis 22.15, Servus TV

21.55 MAGAZIN

Im Brennpunkt: Australien – Das triste Leben der Aborigines Australiens Regierung will 150 von 270 Siedlungen der Aborigines schließen, obwohl die Ureinwohner seit Generationen hier wohnen. Sie fürchten sich nun vor erneuter Vertreibung. Die Regierung gibt an, damit Alkoholkonsum, Vernachlässigung von Kindern und Drogenmissbrauch eindämmen zu wollen. Bis 22.25, ORF 3

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Gutes Essen, schlechtes Essen – Was ist wirklich gesund? Bei Michael Fleischhacker diskutieren: Erich Stekovics (Biobauer), Florian Überall (Mediziner), Matthias Schodits (Superfood-Unternehmer), Sasha Walleczek (Ernährungsberaterin), Beda M. Stadler (Biologe und Immunologe) und Irene Schillinger (Vegane Burgerkette Swing Kitchen). Bis 23.25, Servus TV

22.25 DISKUSSION

60 Minuten.Politik: Sicherheitspaket – Gerüstet für die Krise? Darüber diskutieren die Chefredakteure Christoph Takacs (ORF 3) und Rainer Nowak (Presse) mit den Sicherheitssprechern der Parlamentsparteien. Bis 23.30, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco 1) Kriminal-Tango: die Deutsche Bank und die Auswirkungen auf Österreich. 2) Bessere Preise: neue Strategien für Exportweine. 3) Heizen: was bei Öl-, Gas- und Holzpreisen zu erwarten ist. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Zur Plauderstunde mit Barbara Stöckl kommen Autorin Christine Nöstlinger, Caritas-Präsident Michael Landau, Mathematiker Rudolf Taschner und Sacha Batthyany, Journalist. Bis 0.05, ORF 2

23.05 SERIE

Girls (S5/1-10) Finanzielle Nöte, Beziehungsprobleme, chaotische Wohngemeinschaften und Sex: Die großartige Lena Dunham ist mit neuen Folgen ihrer "Girls" zurück. Zu sehen sind gleich alle Episoden der mittlerweile fünften Staffel. Bis 3.45, ZDF neo

foto: zdf Wenn Hannah (Lena Dunham, re.) die Hand zum Gruß hebt, reagiert ihre Entourage (Jemima Kirke als Jessa) nicht immer begeistert. Die US-Serie "Girls" ist mit neuen Folgen zurück – 23.05 Uhr auf ZDF neo.

