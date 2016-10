13 Jahre nach dem Original: "Beyond Good & Evil 2" befindet sich in Vorproduktion

Neue Teaser-Bilder auf Instagram verraten, dass das Sequel zum Kultspiel doch noch entwickelt wird

Der zweite Teil von "Beyond Good & Evil" soll sich 13 Jahre nach dem Original endlich im Vorproduktionsstatus befinden. Das geht aus einem Kommentar des Spiele-Schöpfers auf seinem Instagram-Account hervor. "Beyond Good & Evil 2" ist bereits 2008 mit einem Teaser-Trailer angekündigt worden.

Teaser-Bilder

Das Rätselraten begann bereits vor einigen Tagen, als der Schöpfer der Serie, Michel Ansel, begonnen hat, mysteriöse Konzeptzeichnungen auf Instagram zu posten. Zwar war kein Hinweis zu einer Verbindung zu "Beyond Good & Evil" zu finden, Fans begannen aber schnell zu vermuten, dass es sich um Andeutungen auf ein Sequel des Kult-Spiels handeln muss. Denn eines der Konzeptbilder zeigt eine mögliche junge Version oder ein Kind des Keilers Pey'j aus dem ersten Teil.

"Beyond Good & Evil"-Macher Ansel postete das Bild eines Space-Rhinozeroses und bestätigte in einem Kommentar dazu, dass sich "Beyond Good & Evil 2" in der Pre-Production-Phase befindet. Dazu kommentierte der Schöpfer "Stay tuned!".

Somewhere in system 4 ... - Thanks #ubisoft for making this possible ! Ein von Michel Ancel (@michelancel) gepostetes Foto am 26. Sep 2016 um 23:58 Uhr Erstes Teaser-Bild zum Sequel

Ungewisse Zukunft

Die Ankündigung, dass sich das Sequel zum Weltraum-Abenteuer in Vorproduktion befindet, klingt nach einem Déjà-vu. Denn bereits 2008 verkündigte Ansel, dass er an der Fortsetzung des Kult-Games arbeite. Sogar ein Teaser-Trailer wurde vor acht Jahren veröffentlicht und ließ Fans auf ein neues Abenteuer mit Heldin Jade und Schweinchen Pey'j hoffen. Danach gab es jahrelang keine Informationen zum Sequel und man nahm bereits an, dass eine Fortsetzung des kommerziell wenig erfolgreichen Spiels eingestampft wurde.

Trotz der Ankündigung sollten Fans sich nicht zu früh freuen. Games werden häufig in der Vorproduktion gecancelt. Ob Publisher Ubisoft "Beyond Good & Evil 2" gnädig ist, wird sich weisen. Aber Totgesagte leben bekanntlich länger. (rec, 5.10.2016)