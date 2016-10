UN-Gericht wies Klagen gegen Atommächte ab

Richter: Nicht zu Entscheidung befugt

Den Haag – Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat eine Klage der Marshallinseln im Pazifik gegen die Atommächte Indien und Pakistan wegen der atomaren Aufrüstung zurückgewiesen. Das Gericht sei nicht befugt, in dieser Frage zu entscheiden, urteilten die Richter des höchsten UN-Gerichts am Mittwoch in Den Haag.

Die Marshallinseln, die in den 1940er und 1950er Jahren Schauplatz von Atomtests der USA waren, hatten die Staaten verklagt, da sie sich nicht für die nukleare Abrüstung einsetzten. Das Gericht sollte später auch über eine Klage der Inseln gegen Großbritannien entscheiden. (APA, 5.10.2016)